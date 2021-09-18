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АПЛ. Вторая подряд победа Арсенала, Норвич остается последним
Победу канонирам принес гол Эдегора со штрафного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
Бернли, “Терф Мур”
“Бернли” – “Арсенал” 0:1
Гол: Эдегор 30
“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон (Корне 57), Уэствуд, Браунхилл, Макнил – Вуд (Родригес 82), Барнс (Выдра 57)
“Арсенал”: Рэмсдейл – Тирни (Тавареш 78), Габриэл, Уайт, Томиясу – Эдегор, Парти (Мейтленд-Найлз 75), Смит-Роу (Локонга 64) – Сака, Обамеянг, Пепе
Предупреждения: Барнс 19, Уэствуд 29 – Тавареш 90+2
Норвич, “Кэрроу Роуд”
“Норвич” – “Уотфорд” 1:3
Голы: Пукки 35 – Деннис 17, Сарр 63, Сарр 82
“Норвич”: Крул – Ааронс, Кабак, Хэнли, Уильямс – Гилмор, Норманн (Кентуэлл 71), Маклин – Сарджент (Цолис 70), Пукки, Рашица (Ида 88)
“Уотфорд”: Фостер – Роуз, Трост-Эконг, Кэткарт, Фемения (Нгакиа 59) – Клеверли (Этебо 83) – Деннис (Сема 73), Куцка, Сиссоко, Сарр – Кинг
Предупреждения: Кэткарт 37, Уильямс 90+5
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