Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2. Пчелы покусали волков

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

В третий раз подряд "волки" уступают в домашнем матче чемпионата Англии. В то же время "Брентфорд" одерживает свою первую в истории выездную победу в АПЛ. Какие две разные стороны медали.

"Вулвз" в обороне за тайм ошиблись всего дважды. Этого гостям хватило, чтобы сделать счет на табло 0:2. Сначала Марсаль откровенно завалил оппонента, за что был назначен пенальти. Са не выручил - Тони развел его и мяч по углам. Затем тот же Айвен кроме гола в свой актив записал и асист. "Пчелы" убежали в контратаку, англичанин немного остановился и после паузы отдал на свободного Мбеумо, который поразил уже пустые ворота. Ужасная дыра в обороне.

Кроме двух голов до перерыва Тони забил еще один, однако перед тем сыграл рукой - взятие ворот было отменено. Свои зубы хозяева оставили вне поля, особенно в атаке. За все тайм "Вулверхэмптон" записал в свой актив всего один момент, но он был очень опасным. Но все равно Траоре при счете 0:1 попал в перекладину с линии штрафной - перестарался.

Второй тайм приобрел особенно горячих красок на 65-й минуте. Шендон Баптист получил вторую желтую за пять минут за два грубых фола и был удален с поля. Хозяева активно начали атаковать, но ни Хван, ни Хименес не смогли реализовать моменты. Более того, "Брентфорд" был ближе к голу, но Мбеумо попал в штангу.

Пока не может Бруно Лаже найти подход к своим новоиспеченным подопечных. За пять туров только победа над "Уотфордом" - очень плохой результат. А вот "Брентфорд" набирает очки там, где очевидно они должны быть их.

"Вулверхэмптон" - "Брентфорд" 0:2

Голы: Тони 28 (пен), Мбеумбо 34

"Вулверхэмптон": Са - Килман, Коуди, Се (Хван 46) - Семеду (Фабио Силва 82), Невиш, Моутинью, Марсаль (Поденсе 72) - Тринкау, Хименес, Траоре

"Брентфорд": Рая - Аер, Янссон (Йоргенсен 82), Пиннок - Канос (Оньека 67), Баптист, Норгорд, Янельт, Генри (Расмуссен 76) - Мбеумо, Тони

Предупреждения: Са 27, Се 38, Невиш 58 - Генри 47, Баптист 60,65, Янссон 75, Франк 80 (тренер, за пределами поля)

Удаление: Баптист 65 (вторая желтая)