Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0. Победили даже с измененной линией защиты

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

Впервые с середины прошлого сезона "Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. Пусть и временно, но это достижение для "мерсисайдцев", несмотря на их проблемы. Правда, сезон для подопечных Клоппа начался более чем удачно. Немецкий тренер даже позволяет себе ротацию в таких матчах, как против "Милана", а также и в этой встрече против "Кристал Пэлас", в которой в обороне вышла четверка Милнер - Конате - Ван Дейк - Цимикас.

Никогда еще эти защитники не играли бок о бок в официальных матчах. Именно из моментов ворот "Ливерпуля" начался поединок. После углового мяч дошел до Заха, который мягко перебросил Алиссона. Бразильский кипер успел вернуться и перевести круглый снаряд в штангу.

После стартового провала подопечные Клоппа собрались и остальное время тайма забрали себе под контроль. Сначала моменты создали для Жоты и Хендерсона, но они не сумели переиграть голкипера в ближнем бою. На 39-й минуте встречи счет должен был открывать тот же португальский нападающий Диогу, но не попал в пустые ворота после добивания, пробив выше. Безумный момент.

А вот Мане свою возможность реализовал. Салах пробил головой после углового, Гвайта парировал, а Садио добил в пустые ворота. 100-й гол для сенегальца в футболке "Ливерпуля". Также он забил в девятом подряд поединке против "Кристал Пэлас" в чемпионате - это рекорд АПЛ!

Sadio is the first player in @premierleague history to net in NINE consecutive top-flight matches against the same team ????⚽ pic.twitter.com/nxyGAPHQVa