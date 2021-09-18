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Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0. Победили даже с измененной линией защиты

Англия
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(3 голосов)

"Мерсисайдцы" возглавляют таблицу АПЛ

Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0. Победили даже с измененной линией защиты

Твіттер АПЛ/автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

Впервые с середины прошлого сезона "Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. Пусть и временно, но это достижение для "мерсисайдцев", несмотря на их проблемы. Правда, сезон для подопечных Клоппа начался более чем удачно. Немецкий тренер даже позволяет себе ротацию в таких матчах, как против "Милана", а также и в этой встрече против "Кристал Пэлас", в которой в обороне вышла четверка Милнер - Конате - Ван Дейк - Цимикас.

Никогда еще эти защитники не играли бок о бок в официальных матчах. Именно из моментов ворот "Ливерпуля" начался поединок. После углового мяч дошел до Заха, который мягко перебросил Алиссона. Бразильский кипер успел вернуться и перевести круглый снаряд в штангу.

После стартового провала подопечные Клоппа собрались и остальное время тайма забрали себе под контроль. Сначала моменты создали для Жоты и Хендерсона, но они не сумели переиграть голкипера в ближнем бою. На 39-й минуте встречи счет должен был открывать тот же португальский нападающий Диогу, но не попал в пустые ворота после добивания, пробив выше. Безумный момент.

А вот Мане свою возможность реализовал. Салах пробил головой после углового, Гвайта парировал, а Садио добил в пустые ворота. 100-й гол для сенегальца в футболке "Ливерпуля". Также он забил в девятом подряд поединке против "Кристал Пэлас" в чемпионате - это рекорд АПЛ!

В середине второго тайма "орлы" перехватили преимущество и могли отличиться. Длинная передача нашла Эдуара в штрафной соперников, но форвард решил обработать мяч, а не пробить сразу - неудачно. Салах через несколько минут его ошибку не повторял и взлета поразил ворота Гвайта после подачи углового.

Эффектную точку в матче поставил Кейта, который тоже, как и египтянин, с лету поразил дальний угол гостей. Получилось очень эффектно: с линии штрафной.

"Кристал Пэлас" провалил встречу, а особенно по сравнению с предыдущим туром. А вот "Ливерпуль" приятно удивил, разнеся соперника.

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 3:0

Голы: Садио Мане 43, Мохамед Салах 78, Наби Кейта 90

"Ливерпуль": Алиссон - Милнер, Конате, Ван Дейк, Цимикас - Хендерсон, Фабинью, Алькантара (Кейта 62) - Салах, Жота (Джонс 76), Мане

"Кристал Пэлас": Гуайта - Уорд, Андерсен, Гуехи, Митчелл - Галлагер, Куяте (Олисе 82), Макартур (Ридевалд 65) – Аю, Бентеке (Эдуар 65), Заха

Предупреждения: Хендерсон 40, Цимикас 75, Салах 78 - Уорд 83

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В статье: Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) Мохамед Салах Садио Мане
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