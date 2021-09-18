Артета - после 1:0 с Бернли: Мы доминировали и должны были забивать больше голов

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий после победы над "Бернли" (1:0) в матче АПЛ:

"Тяжелая победа на поле соперника, где сложно играть. Важно было быть готовыми к битве.

В первом тайме у нас было несколько действительно хороших периодов, когда мы доминировали и должны были забивать больше голов. Во втором тайме мы слишком много раз просто так отдавали мяч.

У нас есть игроки, которые еще не в своих лучших кондициях, но они приложили все усилия – и мы одержали победу. Мартин Эдегор умеет находить свободные зоны, он много работает. Он становится настоящим лидером команды.

Я очень горжусь действиями ребят в обороне, очень доволен победой. Две победы подряд, две сухих игры. Нам есть что наверстать", – заявил Артета.