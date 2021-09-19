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Интер в январе хочет подписать очередного игрока Манчестер Юнайтед

Англия
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Между клубами хорошие трансферные отношения

Интер в январе хочет подписать очередного игрока Манчестер Юнайтед

Eurosport

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"Интер" интересуется переходом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека. Об этом сообщает Calcio Mercato.

Прошлой зимой миланцы тоже пытались подписать игрока сборной Нидерландов, однако все завершилось неудачно. Следующая попытка от "Интера" будет в январе.

Основной причиной будет то, что ван де Бек продолжит "греть" скамейку запасных. Сульшер убедил хавбека остаться, однако Донни и в дальнейшем не является важным звеном "манкунианцев". В стартовых пяти матчах сезона в его активе всего 51 минута.

Напомним, что ван де Бек присоединился к "Манчестер Юнайтед" в сентябре прошлого года за 39 млн евро. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 30 млн евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Интер Донни ван де Бек
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Источник:
Calcio Mercato

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