Может лучше в бои без правил? ВИДЕО, как в Чемпионшипе дали только желтую за грубый удар по сопернику

В рамках восьмого тура Чемпионшипа "Лутон" принимал "Суонси" на своем поле. Несмотря на то, что хозяева на 23 минуту вели в счете 3:0, у полузащитника "шляпников" Лэнсбери все равно бушевали негативные эмоции.

В одном из моментов на 27 минуте встречи он решил выполнить стандарт по ногам соперника. Разбежавшись, он грубо атаковал Мэннинга, который мешал розыгрышу штрафного.

Decision: Yellow card...????⚠



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? ????pic.twitter.com/DAz3BrZYYX