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Может лучше в бои без правил? ВИДЕО, как в Чемпионшипе дали только желтую за грубый удар по сопернику

Англия
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Слишком жестоко

Может лучше в бои без правил? ВИДЕО, как в Чемпионшипе дали только желтую за грубый удар по сопернику

Твіттер Лутона/Автор невідомий

Новина українською

В рамках восьмого тура Чемпионшипа "Лутон" принимал "Суонси" на своем поле. Несмотря на то, что хозяева на 23 минуту вели в счете 3:0, у полузащитника "шляпников" Лэнсбери все равно бушевали негативные эмоции.

В одном из моментов на 27 минуте встречи он решил выполнить стандарт по ногам соперника. Разбежавшись, он грубо атаковал Мэннинга, который мешал розыгрышу штрафного.

Интересно, что оба игрока получили по желтой карточке. Арбитр не увидел чрезмерной необоснованной грубости в действиях Лэнсбери. Напомним, что в матчах Чемпионшипа VAR не работает.

Отметим, что хозяева все же не смогли победить в этом матче. "Суонси" во второй половине второго тайма отыграл три гола и забрал одно очко с "Кенилворт Роуд".

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В статье: Чемпионшип Лутон Таун Суонси
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