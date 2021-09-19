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Может лучше в бои без правил? ВИДЕО, как в Чемпионшипе дали только желтую за грубый удар по сопернику
Слишком жестоко
Твіттер Лутона/Автор невідомий
В рамках восьмого тура Чемпионшипа "Лутон" принимал "Суонси" на своем поле. Несмотря на то, что хозяева на 23 минуту вели в счете 3:0, у полузащитника "шляпников" Лэнсбери все равно бушевали негативные эмоции.
В одном из моментов на 27 минуте встречи он решил выполнить стандарт по ногам соперника. Разбежавшись, он грубо атаковал Мэннинга, который мешал розыгрышу штрафного.
Decision: Yellow card...????⚠— Sky Sports (@SkySports) September 18, 2021
Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? ????pic.twitter.com/DAz3BrZYYX
Интересно, что оба игрока получили по желтой карточке. Арбитр не увидел чрезмерной необоснованной грубости в действиях Лэнсбери. Напомним, что в матчах Чемпионшипа VAR не работает.
Отметим, что хозяева все же не смогли победить в этом матче. "Суонси" во второй половине второго тайма отыграл три гола и забрал одно очко с "Кенилворт Роуд".
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