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Ман Юнайтед продолжает интересоваться Холандом для трансфера следующим летом
Несмотря на переход Роналду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" не потерял свой интерес к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду. "Манкунианцы" все еще надеются подписать. Об этом сообщает Express.
Подписание Криштиану Роналду не останавливает "МЮ" в желании этого трансфера. Следующим летом "красные дьяволы" попытаются оформить переход нападающего. Причиной этого является молодой возраст норвежца: "манкунианцы" планируют предложить долгосрочное соглашение.
Напомним, что наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил о желании воссоединиться со своим соотечественником и бывшим подопечным.
Напомним, что следующим летом станет доступной для других клубов клаусула сумой в более чем 100 млн евро (по данным Bild), которая прописана в контракте Эрлинга Голанда.
Напомним, что форвард выступает в составе "Боруссии" с января 2020 года. С тех пор он забил 66 голов и отдал 19 ассистов в 66 матчах за клуб. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Эрлинга в 130 млн евро.
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