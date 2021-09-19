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Кавани хочет остаться в Манчестере, несмотря на конкуренцию с Роналду
Нападающий верит в свои силы
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Эдинсон Кавани собирается остаться в "Манчестер Юнайтед" даже после возвращения в команду португальца Криштиану Роналду.
Авторитетные источники пишут, что возвращение Кавани в состав "красных дьяволов" – вопрос времени. Переход Криштиану не повлиял на планы уругвайца.
По ходу карьеры Кавани был в одной команде с Луисом Суаресом, Килианом Мбаппе, Неймаром и Златаном Ибрагимовичем. При этом для него всегда находилось игровое время. Срок контракта уругвайца с манкунианцами истекает летом 2022 года.
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