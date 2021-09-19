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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Лингард исправляется за ошибку в Берне
Равный матч на Лондон Стэдиум при участии Ярмоленко, но победа МЮ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Манчестер Юнайтед” 1:2
Голы: Бенрахма 30 – Роналду 35, Лингард 89
На 90+6 Нобл не реализовал пенальти (вратарь)
“Вест Хэм”: Фабиански – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Форнальс, Соучек, Райс, Влашич (Ярмоленко 68) – Боуэн (Нобл 90+5), Бенрахма (Лансини 88)
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Уан-Биссака – Мактомини, Фред (Матич 88) – Погба (Лингард 73), Фернандеш, Гринвуд (Санчо 73) – Роналду
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