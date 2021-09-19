Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Лингард исправляется за ошибку в Берне

"Он уважать себя заставил", - это я о Роналду. Я не его фанат и вообще ничей не фанат. Но миру навязали эту дурацкую диллему - кто лучше, Месси или Роналду. И если уж следовать ей, то Роналду точно лучше. Он (в его годы) тащит МЮ.