  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Лингард исправляется за ошибку в Берне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Лингард исправляется за ошибку в Берне

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Равный матч на Лондон Стэдиум при участии Ярмоленко, но победа МЮ

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Лингард исправляется за ошибку в Берне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Манчестер Юнайтед” 1:2

Голы: Бенрахма 30 – Роналду 35, Лингард 89

На 90+6 Нобл не реализовал пенальти (вратарь)

“Вест Хэм”: Фабиански – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Форнальс, Соучек, Райс, Влашич (Ярмоленко 68) – Боуэн (Нобл 90+5), Бенрахма (Лансини 88)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан, Уан-Биссака – Мактомини, Фред (Матич 88) – Погба (Лингард 73), Фернандеш, Гринвуд (Санчо 73) – Роналду

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
19.09.2021 в 18:19
Мойес перемудрил с пробитием пенальти, уж лучше бы бревноленко пробивал... Тем более нобл на штатного пенальтиста никак не тянет... Бред полный, получить такой шанс на последних секундах и так профукать. Редкий случай, но поражение целиком и полностью на шее Мойеса
Ответить
0
-2
Wertu098 (бамбас )
19.09.2021 в 18:10
Ярмола крут,срать на Роналду
Ответить
+5
-2
metall5291 (Kharkiv)
19.09.2021 в 18:06
"Он уважать себя заставил", - это я о Роналду. Я не его фанат и вообще ничей не фанат. Но миру навязали эту дурацкую диллему - кто лучше, Месси или Роналду. И если уж следовать ей, то Роналду точно лучше. Он (в его годы) тащит МЮ.
Ответить
+5
-2
Черноморчик (Одесса )
19.09.2021 в 18:05
Роналду красавчик . В каждой игре забивает . Вот так сходу без адаптации . Что в Испании что в Италии а теперь опять и в Англии
Ответить
+3
-1
MaximSK (Киев)
19.09.2021 в 18:02
До матча думал что Ярмоленко даже на замену не выпустят, а его неожиданно выпустили на 65 минуте и он очень неплохо вошел в игру, раздавал хорошие пасы, заработал пенальти. Надеюсь Мойес ему будет давать больше игрового времени в следующих матчах.
Ответить
+7
-1
avatar
Romerik (YNWA)
19.09.2021 в 18:08
Больше игрового не будет давать, но должен на минут 25 выпускать его... Заслужил...
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 18:00
отлично! была уверенность, что де хеа потащит пеналь!
Ответить
+2
-6
efim423 (odessa)
19.09.2021 в 18:00
Ярмола зароботал пенальти , маразматик моэс выпустил старого пердуна , который попал во вратаря , тем самым отобрал у украинца гол и ничью своей команды .
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 18:01
пересмотри повтор пробития и потом говори, что "попал во вратаря"
Ответить
+1
-5
efim423 (odessa)
19.09.2021 в 18:13
для меня попасть во вратаря и отбить мяч одно и тоже , особенно учитывая контекст в котором я писал( я описывал некомпетентость Нобла в пробитии пенальти , а не мастерство Де хея )
+1
0
royalstas (Вінниця)
19.09.2021 в 18:02
Та там Райз збирався бити, Ярмолу походу взагалі не поважають в колективі так як він гравець заміни..... хоча пеналі добре бє... потрібно було Андрію брати мяч і нікому не віддавати.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...