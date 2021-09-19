Скончался легендарный английский форвард Джимми Гривз

На 82-м году жизни скончался легендарный форвард "Тоттенхэма" и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривз.

"Нам очень грустно узнавать о кончине великого Джимми Гривза - не только лучшего бомбардира в истории "Тоттенхэм Хотспур", но и лучшего форварда, которого когда-либо видела эта страна", - написано на сайте клуба.

Гривз защищал цвета "Челси" и "Тоттенхэма". Он шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Кроме этого, Джимми является лучшим бомбардиром в истории "шпор" - игрок забил 266 голов в 379 матчах.