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Скончался легендарный английский форвард Джимми Гривз

Англия
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Экс-футболисту было 82 года

Скончался легендарный английский форвард Джимми Гривз

ФК Тоттенхэм/Автор неизвестен

Новина українською

На 82-м году жизни скончался легендарный форвард "Тоттенхэма" и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривз.

"Нам очень грустно узнавать о кончине великого Джимми Гривза - не только лучшего бомбардира в истории "Тоттенхэм Хотспур", но и лучшего форварда, которого когда-либо видела эта страна", - написано на сайте клуба.

Гривз защищал цвета "Челси" и "Тоттенхэма". Он шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Кроме этого, Джимми является лучшим бомбардиром в истории "шпор" - игрок забил 266 голов в 379 матчах.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Джимми Гривз Национальная сборная Англии
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