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Стартовый план шпор выглядел отлично. АПЛ. Тоттенхэм – Челси 0:3

Англия
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Раз Силва, два Канте, три Рюдигер

Стартовый план шпор выглядел отлично. АПЛ. Тоттенхэм – Челси 0:3

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кепа Аррисабалага появился в воротах "Челси" из-за микротравмы Эдуара Менди, полученной в матче ЛЧ против "Зенита". Также в отсутствие Лукаса Моуры и Стивена Бергвейна Нуну Эшпириту Санту бросил в бой нетренированного Сон Хин Мина. В целом, это самая важная информация, касающаяся стартовых составов.

Команды обменялись нервными уколами уже в дебюте. На офсайд Хавертца "шпоры" ответили острой затяжной атакой и попаданием Кейна со штрафного в стенку. "Тоттенхэм" качественно накрывал "Челси" на первых минутах и мало чего позволял своим слегка сонным гостям. В начале поединка "синие" действительно с трудом перелазили центр поля. Нуну Эшпириту Санту во многом скопировал прием отчаянного прессинга у Юргена Клоппа. Команда португальца выигрывала подборы и смотрелась резче.

Все бы ничего, но "Ливерпуля" в матче с "Челси" хватило больше, чем на 20 минут. К середине тайма игра выровнялась, а затем подопечные Тухеля и вовсе забрали снаряд под контроль до свистка на перерыв. Запороли выход 3 в 2 Маунт, Лукаку и Хавертц – бестолково сыграл Мейсон. К слову, тройке нападения "пенсионеров" пока очень сильно не хватает взаимопонимания. Кай либо полностью игнорировал Ромелу, либо просто отдавал пас на бельгийца в недодачу. "Тоттенхэм" подстроился, видимо, под собственную усталость и стал иногда беспокоить "синих" преимущественно на контратаках – во время одного из таких выпадов не самый уверенный в себе Кепа успел опередить Сона.

Еще первый тайм запомнился свистом в адрес Алонсо в исполнении болельщиков "Тоттенхэма", запавшей под занавес 45-минутки линзой у Ндомбеле и постоянными взаимными фолами. Вряд ли в рамках дерби между этими командами может быть иначе.

В перерыве Тухель справедливо заменил плохо выглядевшего Маунта и выпустил Канте – "Челси" перестроился на 3-5-2, Н'Голо и Ковачич окружили Жоржиньо в центре, а Хавертц поднялся в пару к Лукаку. Гости отзеркалили стартовый маневр хозяев и вдавили "шпор" во владения Льориса. Первый гол пришел благодаря корнеру – это Алонсо навесил в правильную точку, в которой Алли не остановил набегавшего Тьяго Силву (0:1). К слову, Маркос в начале второго тайма только и делал, что продуцировал опасность. Испанец дважды оказывался на позиции форварда: сначала пробивал в касание после вертикали Силвы, а затем попал сферой в Дайера, оказавшегося на линии ворот.

Тем не менее, если в вышеописанном эпизоде реально Эрик спас "Тоттенхэм", то во время удара Канте лишь помог… "Челси". Н'Голо предоставили слишком много воздуха в 14-м квадрате, из-за чего скромняга француз все-таки решил пробить. Рикошет от Дайера полностью дезориентировал Льориса, а мяч от штанги заскочил в ворота Уго (0:2).

Все, что создал "Тоттенхэм" во второй 45-минутке – это дальний бесхитростный выстрел Кейна, на который без проблем среагировал Кепа. После автографа Канте лондонские команды во многом оттолкнулись от счета на табло – хозяева смирились, а гости на кураже стремились увеличить цифры. Хотел повторить свой гол Силва, Ковачич не пробил Льориса с острого угла, а Вернер дважды сплоховал прямо перед воротами. Зато Тимо отдал ассист на Рюдигера уже в компенсированное время (0:3).

АПЛ, 5-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Тоттенхэм" – "Челси" 0:3

Голы: Силва (49), Канте (57), Рюдигер (90+2)

"Тоттенхэм": Льорис – Эмерсон Роял, Ромеро (Санчес, 83), Дайер, Регилон – Ндомбеле (Скипп, 62), Хейбьерг, Алли – Ло Челсо (Хиль, 62), Кейн – Сон

"Челси": Кепа – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт (Канте, 46), Хавертц (Вернер, 70) – Лукаку

Предупреждение: Вернер (80)

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В статье: Тьяго Силва Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Антонио Рюдигер Н'Голо Канте
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