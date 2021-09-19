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Де Хеа взял пенальти в матче АПЛ впервые за 7 лет

Англия
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(1 голосов)

Игрок наконец-то прервал неудачную серию

Де Хеа взял пенальти в матче АПЛ впервые за 7 лет

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Новина українською

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа впервые за 7 лет отбил пенальти в матче АПЛ.

Вратарь парировал удар с точки в концовке матча 5-го тура Премьер-лиги против "Вест Хэма" (2:1). Это действие помогло команде выиграть у "молотобойцев" в тяжелом матче.

Испанец взял 11-метровый в поединке АПЛ впервые с октября 2014 года. До сегодняшнего матча он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах чемпионата Англии.

К слову, заработал этот удар с точки для своей команды украинец Андрей Ярмоленко, а не смог забить - его одноклубник Нобл.

Де Хеа взял пенальти в матче АПЛ впервые за 7 лет - изображение 1

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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вежливый* (Буда)
19.09.2021 в 19:42
"Вест Гему" там по Футбол Габ - Заря Черноморец показывают)) футбол Габ норм канал
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0
0
SAN2O (Kiev)
19.09.2021 в 19:11
А Ярмола заробив перший пенальті в грі проти Крі
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+2
0


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