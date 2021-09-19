Де Хеа взял пенальти в матче АПЛ впервые за 7 лет

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа впервые за 7 лет отбил пенальти в матче АПЛ.

Вратарь парировал удар с точки в концовке матча 5-го тура Премьер-лиги против "Вест Хэма" (2:1). Это действие помогло команде выиграть у "молотобойцев" в тяжелом матче.

Испанец взял 11-метровый в поединке АПЛ впервые с октября 2014 года. До сегодняшнего матча он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах чемпионата Англии.

К слову, заработал этот удар с точки для своей команды украинец Андрей Ярмоленко, а не смог забить - его одноклубник Нобл.