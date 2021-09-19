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Де Хеа взял пенальти в матче АПЛ впервые за 7 лет
Игрок наконец-то прервал неудачную серию
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Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа впервые за 7 лет отбил пенальти в матче АПЛ.
Вратарь парировал удар с точки в концовке матча 5-го тура Премьер-лиги против "Вест Хэма" (2:1). Это действие помогло команде выиграть у "молотобойцев" в тяжелом матче.
Испанец взял 11-метровый в поединке АПЛ впервые с октября 2014 года. До сегодняшнего матча он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах чемпионата Англии.
К слову, заработал этот удар с точки для своей команды украинец Андрей Ярмоленко, а не смог забить - его одноклубник Нобл.
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