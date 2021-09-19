Де Хеа: В голове у меня была лишь мысль, что я должен отбить пенальти

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал комментарий после победы над "Вест Хэмом" (2:1) в матче чемпионате АПЛ. Испанцу удалось отбить пенальти в исполнении Марка Нобла на последних минутах поединка.

"Последняя минута матча – и мне удалось отразить удар.

Очень важные три очка для нашей команды. В голове у меня была только одна мысль: "Нужно отразить удар".

Это была тяжелая игра, в которой обе команды имели хорошие моменты. Джесси Лингард забил отличный гол. Поэтому это важные три очка. В раздевалке говорили о том, что самое важное – это три очка", – заявил Де Хеа.