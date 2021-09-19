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Тухель: Мы хотели впечатлить индивидуальным мастерством, но нужны не только навыки
Наставник "пенсионеров" подвел итоги победы над "шпорами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал
"Получилось два разных тайма – вы абсолютно правы. Первые 45 минут мне совершенно не понравились. В первом тайме наши игроки показывали свои индивидуальные качества, например, Кепа Аррисабалага и Тиаго Силва.
Даже больше игроков хорошо выступили, однако в целом нам всеравно не хватало целеустремленности, энергии и упорства в единоборствах. У меня было ощущение, что мы хотим впечатлить своим индивидуальным мастерством, но в таком матче нужны не только навыки.
Речь идет об агрессии, победе в единоборствах и командной работе. Мы говорили об этом в перерыве. Во втором тайме мы показали хорошую игру и одержали заслуженную победу. Очень хорошая реакция игроков, поэтому я доволен игрой во второй половине", – рассказал немецкий специалист.
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