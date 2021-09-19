Тухель: Мы хотели впечатлить индивидуальным мастерством, но нужны не только навыки

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче 5-го тура АПЛ.

"Получилось два разных тайма – вы абсолютно правы. Первые 45 минут мне совершенно не понравились. В первом тайме наши игроки показывали свои индивидуальные качества, например, Кепа Аррисабалага и Тиаго Силва.

Даже больше игроков хорошо выступили, однако в целом нам всеравно не хватало целеустремленности, энергии и упорства в единоборствах. У меня было ощущение, что мы хотим впечатлить своим индивидуальным мастерством, но в таком матче нужны не только навыки.

Речь идет об агрессии, победе в единоборствах и командной работе. Мы говорили об этом в перерыве. Во втором тайме мы показали хорошую игру и одержали заслуженную победу. Очень хорошая реакция игроков, поэтому я доволен игрой во второй половине", – рассказал немецкий специалист.