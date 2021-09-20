Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Тухель рассказал, почему Менди пропустил матч с Тоттенхэмом
Всему виной незначительная травма игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему вратарь "синих" Эдуар Менди пропустил матч 5-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (3:0).
"Дело в том, что Эдуар получил сильный ушиб на последних минутах матча с "Зенитом" в Лиге чемпионов. Удар получился очень болезненным, Менди не чувствовал себя на 100 процентов комфортно, к примеру, ему было неудобно бороться за мяч после подач с угловых. В связи с этим мы решили поставить в состав Кепу, при этом поддержали Эдуара и взяли его на скамейку, хотя его и не было в заявке. Я рад, что Кепа сыграл важную роль в том, что мы не пропустили. Он заслужил это", — приводит Goal слова Тухеля.
Матч "Челси" — "Зенит" (1:0) состоялся 14 сентября.
Популярное сейчас
- Джошуа vs Усик: гид по главному бою года
- Селезнев показал средний палец в сторону трибун во время матча с Ворсклой
- Разгром от Зари, ничья Юве и Милан, тяжелые победы Реала и ПСЖ. Главные новости за 19 сентября
- Пеп Гвардиола: Если не хочешь приезжать на матч – не надо
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Новости по теме
- 21:28 Зарубежные Юркий хорват и бельгийский великан вытащили уставших пенсионеров. АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0
- 20:25 Зарубежные Шахтёр едет в Молдову, Яремчук сыграет против Динамо. Состоялась жеребьёвка группового этапа ЛЧ
- 18:52 Зарубежные С такой "игрой" гости могли и не приезжать, результат вышел бы таким же. Челси – Кристал Пэлас 3:0