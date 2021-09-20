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Томас Тухель рассказал, почему Менди пропустил матч с Тоттенхэмом

Англия
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Всему виной незначительная травма игрока

Томас Тухель рассказал, почему Менди пропустил матч с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему вратарь "синих" Эдуар Менди пропустил матч 5-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (3:0).

"Дело в том, что Эдуар получил сильный ушиб на последних минутах матча с "Зенитом" в Лиге чемпионов. Удар получился очень болезненным, Менди не чувствовал себя на 100 процентов комфортно, к примеру, ему было неудобно бороться за мяч после подач с угловых. В связи с этим мы решили поставить в состав Кепу, при этом поддержали Эдуара и взяли его на скамейку, хотя его и не было в заявке. Я рад, что Кепа сыграл важную роль в том, что мы не пропустили. Он заслужил это", — приводит Goal слова Тухеля.

Матч "Челси" — "Зенит" (1:0) состоялся 14 сентября.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Эдуар Менди
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