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Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре
Игрок хочет уйти с Эвертона
Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес решил покинуть клуб, пишет журналист Николо Скира.
По информации источника, у 30-летнего колумбийца не сложились отношения с новым тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Сообщается, что футболист находится на стадии продвинутых переговоров с неназванным клубом из Катара.
Хамес Родригес перешел в "Эвертон" в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду.
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