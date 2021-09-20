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Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре

Англия
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Игрок хочет уйти с Эвертона

Хамес Родригес может продолжить карьеру в Катаре

Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес решил покинуть клуб, пишет журналист Николо Скира.

По информации источника, у 30-летнего колумбийца не сложились отношения с новым тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Сообщается, что футболист находится на стадии продвинутых переговоров с неназванным клубом из Катара.

Хамес Родригес перешел в "Эвертон" в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду.

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В статье: Хамес Родригес Эвертон
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