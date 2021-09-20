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Тьяго Алькантара пропустит ближайшие матчи Ливерпуля из-за травмы

Англия
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Футболист травмировался в матче с Кристал Пэлас

Тьяго Алькантара пропустит ближайшие матчи Ливерпуля из-за травмы

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Испанский полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара пропустит матч с "Норвич Сити" в третьем раунде Кубка английской лиги, а также игру английской Премьер-лиги с "Брентфордом" из-за травмы икры, сообщается на официальном сайте клуба.

Ситуацию с травмой полузащитника прокомментировал ассистент Юргена Клоппа Пейпин Лайндерс.

"Как ранее сказал главный тренер, Тьяго получил травму икры. Я не могу сейчас сказать, сколько он будет восстанавливаться, но он точно не сыграет завтра и на выходных.

Мы сможем поставить правильный диагноз только после того, как получим результаты обследования. Очень жаль, потому что он брал игру на себя, он был настоящим плеймейкером, на мой взгляд. Жалко, что он не поможет нам в следующих матчах", — сказал Лайндерс.

Напомним, Алькантара получил травму икры в матче 5-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Игрок был заменён на 62-й минуте встречи.

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В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара
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