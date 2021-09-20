Алан Ширер: Игра против Манчестер Сити не смутит Челси. Они уже трижды обыгрывали горожан

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер поделился мыслями об игре "Челси" в этом сезоне после победы над "Тоттенхэмом" в матче 5-го тура Премьер-лиги (3:0). "Я уверен, что он снова будет готов к встрече с Пепом Гвардиолой", – приводит его слова BBC.

"Когда в первом тайме "шпоры" действительно угрожали воротам, оба центральных защитника "Челси" выглядели очень надежно, особенно Тиаго Силва, которого я считал лучшим игроком матча. Он забил их первый гол, который начал разгром, и просто выглядел уверенным во всем, что делал.

В новом сезоне прошло только 5 игр, но "Челси" уже сыграл с "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" и набрал семь очков в этих матчах.

Когда они потеряли очки, сыграв вничью с "Ливерпулем", они весь второй тайм играли вдесятером. Это показывает, насколько они сильны морально, а также хорошо подготовлены к защите.

У них нет слабого звена в команде, и они также сильны с точки зрения глубины состава.Пример этого – возможность выпустить такого сильного игрока, как Канте, со скамейки запасных в матче со "шпорами". Их тренер не только видит, где что-то не работает в игре, но и обладает достаточным качеством игроков на скамейке, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Следующее испытание "Челси" состоится в субботу против "Манчестер Сити" на Стэмфорд Бридж, но это их не смутит. В прошлом сезоне под руководством Тухеля они обыграли "Сити" трижды, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Я уверен, что он снова будет готов к встрече с Пепом Гвардиолой", – считает Ширер.