Харри Кейн впервые за 6 лет не забил в 4 первых матчах АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн впервые за 6 лет не забивает в 4 стартовых матчах Премьер-лиги, сообщает Opta. У страйкера всего 4 удара по воротам в этом сезоне.

4 - Harry Kane has failed to score in his first four Premier League appearances of a season for the first time since 2015-16, with the England striker attempting just four shots in this current campaign. Ghosting. pic.twitter.com/VBJLFcNnCR