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Харри Кейн впервые за 6 лет не забил в 4 первых матчах АПЛ
Несостоявшийся трансфер сбил прицел?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн впервые за 6 лет не забивает в 4 стартовых матчах Премьер-лиги, сообщает Opta. У страйкера всего 4 удара по воротам в этом сезоне.
4 - Harry Kane has failed to score in his first four Premier League appearances of a season for the first time since 2015-16, with the England striker attempting just four shots in this current campaign. Ghosting. pic.twitter.com/VBJLFcNnCR— OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2021
Харри Кейн невнятно проводит старт сезона в "Тоттенхэме", после несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити". В 4 встречах он пробил по воротам всего 4 раза и не забил ни одного мяча.
Ранее у Кейна не выходило поразить чужие ворота в течении 4 первых матчей в сезоне 2015/2016.
Тем не менее, Кейн все же забил 2 гола в этом сезоне – оба в квалификации Лиги Конференций против "Пасуш де Феррейра". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 120 миллионов евро.
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