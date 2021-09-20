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Харри Кейн впервые за 6 лет не забил в 4 первых матчах АПЛ

Англия
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Несостоявшийся трансфер сбил прицел?

Харри Кейн впервые за 6 лет не забил в 4 первых матчах АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн впервые за 6 лет не забивает в 4 стартовых матчах Премьер-лиги, сообщает Opta. У страйкера всего 4 удара по воротам в этом сезоне.

Харри Кейн невнятно проводит старт сезона в "Тоттенхэме", после несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити". В 4 встречах он пробил по воротам всего 4 раза и не забил ни одного мяча.

Ранее у Кейна не выходило поразить чужие ворота в течении 4 первых матчей в сезоне 2015/2016.

Тем не менее, Кейн все же забил 2 гола в этом сезоне – оба в квалификации Лиги Конференций против "Пасуш де Феррейра". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 120 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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