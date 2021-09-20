Харри Кейн впервые за 6 лет не забил в 4 первых матчах АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн впервые за 6 лет не забивает в 4 стартовых матчах Премьер-лиги, сообщает Opta. У страйкера всего 4 удара по воротам в этом сезоне.

4 - Harry Kane has failed to score in his first four Premier League appearances of a season for the first time since 2015-16, with the England striker attempting just four shots in this current campaign. Ghosting. pic.twitter.com/VBJLFcNnCR — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2021

Харри Кейн невнятно проводит старт сезона в "Тоттенхэме", после несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити". В 4 встречах он пробил по воротам всего 4 раза и не забил ни одного мяча.

Ранее у Кейна не выходило поразить чужие ворота в течении 4 первых матчей в сезоне 2015/2016.

Тем не менее, Кейн все же забил 2 гола в этом сезоне – оба в квалификации Лиги Конференций против "Пасуш де Феррейра". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 120 миллионов евро.