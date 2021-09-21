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Защитник Челси: Жест с коленом в рамках Black Lives Matter потерял свое влияние
Альтернативное мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок лондонского "Челси" Маркос Алонсо объяснил, почему ни разу не вставал на колено в матчах Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов в текущей кампании.
"Я категорически против расизма и всех видов дискриминации. Тем не менее, я предпочитаю указать на надпись "Нет расизму" на рукаве футболки. Так поступают в других странах и в других видах спорта. Думаю, что жест с коленом в каком-то смысле утратил свое влияние, поэтому я просто поступаю по-своему. При этом я показываю, что полностью поддерживаю борьбу с расизмом".
"С партнерами я об этом не говорил. Мы все как одна семья. У меня очень хорошие отношения со всеми, я всех люблю. Я не думаю, что в этом есть необходимость, но если мне придется, я скажу то же самое, что только что сказал вам. И не думаю, что из-за этого возникнут какие-либо проблемы".
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