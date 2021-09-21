Защитник Челси: Жест с коленом в рамках Black Lives Matter потерял свое влияние

Игрок лондонского "Челси" Маркос Алонсо объяснил, почему ни разу не вставал на колено в матчах Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов в текущей кампании.

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"Я категорически против расизма и всех видов дискриминации. Тем не менее, я предпочитаю указать на надпись "Нет расизму" на рукаве футболки. Так поступают в других странах и в других видах спорта. Думаю, что жест с коленом в каком-то смысле утратил свое влияние, поэтому я просто поступаю по-своему. При этом я показываю, что полностью поддерживаю борьбу с расизмом".