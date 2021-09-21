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Защитник Челси: Жест с коленом в рамках Black Lives Matter потерял свое влияние

Англия
(1 голосов)

Альтернативное мнение

Защитник Челси: Жест с коленом в рамках Black Lives Matter потерял свое влияние

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок лондонского "Челси" Маркос Алонсо объяснил, почему ни разу не вставал на колено в матчах Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов в текущей кампании.

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"Я категорически против расизма и всех видов дискриминации. Тем не менее, я предпочитаю указать на надпись "Нет расизму" на рукаве футболки. Так поступают в других странах и в других видах спорта. Думаю, что жест с коленом в каком-то смысле утратил свое влияние, поэтому я просто поступаю по-своему. При этом я показываю, что полностью поддерживаю борьбу с расизмом".

"С партнерами я об этом не говорил. Мы все как одна семья. У меня очень хорошие отношения со всеми, я всех люблю. Я не думаю, что в этом есть необходимость, но если мне придется, я скажу то же самое, что только что сказал вам. И не думаю, что из-за этого возникнут какие-либо проблемы".

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В статье: Маркос Алонсо Челси (Лондон) black lives matter
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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dabo69
21.09.2021 в 12:06
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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