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Арсенал может продать Лено уже этой зимой

Англия
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Лондонцы уже нашли замену игроку

Арсенал может продать Лено уже этой зимой

NBC

Новина українською

"Арсенал" рассматривает вариант с продажей немецкого голкипера клуба Бернда Лено, пишет The Guardian.

Руководство лондонцев хочет "избавится" от немца, поскольку летом клуб подписал Аарона Рамсдейла из "Шеффилд Юнайтед", которого считают долгосрочной заменой Лено.

Лено переехал в Лондон из немецкого "Байера" летом 2018 гола и провел за Арсенал 120 матчей во всех турнирах и выигрывал со столичным клубом Кубок Англии в сезоне-2019/20.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернд Лено
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