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Роналду нарушил устную договоренность с Ювентусом, при переходе в МЮ
Туринцам просто повезло быстро найти форварду замену
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешем нарушили устную договоренность с "Ювентусом", оформив переход португальца в "Манчестер Юнайтед" за несколько дней до закрытия трансферного окна. Они обещали руководству, что нападающий перейдет до 15 августа.
Представитель португальца сообщил руководству "Ювентуса" о желании Криштиану сменить клуб. "Если вы хотите организовать трансфер, то мы готовы к переговорам, но сделку нужно закрыть до 15 августа", – ответили агенту в "Юве", утверждает Carrusel Confidential со ссылкой на официальные источники.
В "Ювентусе" полагали, что после 15 августа найти замену для Роналду будет практически невозможно, поэтому не хотели оказываться в такой ситуации.
15 августа в Турине решили, что отсутствие сообщений со стороны Криштиану означает, что он проведет в Италии еще один сезон. С официальными заявлениями по этому поводу выступили и руководители клуба, и тренер Массимилиано Аллегри.
Однако трансфер Роналду в "Манчестер Юнайтед" был организован в конце трансферного окна. Английский клуб объявил о договоренности по этому вопросу 27 августа.
Собственно поэтому клуб в спешном порядке вернул форварда Мойзе Кина из "Эвертона".
В первых 3 матчах после возвращения на Олд Траффорд Криштиану уже забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 45 миллионов евро.
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