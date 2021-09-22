МЮ готов зимой отпустить своего форварда. Главный претендент на игрока – Барселона

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" не рассчитывает на форварда Антони Марсьяля – об этом сообщает Eurosport. У игрока наблюдается солидный дефицит практики в текущем сезоне, руководство хочет найти 25-летнему исполнителю новый клуб уже этой зимой.

По информации источника, еще до камбэка Антуана Гризманна интерес к Марсьялю проявлял мадридский "Атлетико". Тем не менее, сейчас, когда соотечественник Антони вернулся в столицу Испании, главный претендент на игрока – каталонская "Барселона". Препятствием для перехода может стать оклад француза – 250 тысяч фунтов в неделю.

Ожидается, что "красные дьяволы" потребуют за своего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов. Контракт Марсьяля с манкунианцами истекает в июне 2024 года. В прошлом сезоне он забил 7 голов в 36 матчах за "Юнайтед".