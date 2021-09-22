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Ливерпуль расширит вместительность стадиона
Руководство клуба объявило об утверждениии плана
"Ливерпуль" объявил об утверждении плана по увеличению вместительности домашнего стадиона мерсисайдцев, "Энфилда".
Благодаря работам вместительность арены вырастет с 54 до 61 тысячи человек благодаря расширению трибуны "Роуд Стэнд". Планируется, что проект будет завершен к сезону-2023/24.
Стадион "Энфилд" был построен в 1884 году, в последний раз работы по расширению арены проводились в 2016 году, тогда была увеличена вместительность трибуны "Мэйн Стэнд".
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