Ливерпуль расширит вместительность стадиона

"Ливерпуль" объявил об утверждении плана по увеличению вместительности домашнего стадиона мерсисайдцев, "Энфилда".

Благодаря работам вместительность арены вырастет с 54 до 61 тысячи человек благодаря расширению трибуны "Роуд Стэнд". Планируется, что проект будет завершен к сезону-2023/24.

Стадион "Энфилд" был построен в 1884 году, в последний раз работы по расширению арены проводились в 2016 году, тогда была увеличена вместительность трибуны "Мэйн Стэнд".