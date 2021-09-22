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Томас Тухель: За Кепу заплатили большие деньги, и что?

Англия
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Наставник лондонцев не обращает внимание на сумму, которую заплатили за игрока

Томас Тухель: За Кепу заплатили большие деньги, и что?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил уверенность в том, что вратарь Кепа Аррисабалага не переживает по поводу суммы, которая была за него заплачена. За его трансфер лондонский клуб заплатил € 80 млн.

"Кепа спокоен и сохраняет позитивный настрой. Ему не нужно было доказывать мне, что он является хорошим голкипером. Я каждый день вижу это на тренировках. Может быть, сейчас он уже не старается убедить всех, что стоит потраченных за него денег.

Кто обращает внимание на сумму? Хорошо, за него заплатили большие деньги, и что? У нас два сильных вратаря. Нам они оба нужны. Если вам нужны доказательства, то посмотрите на игру Кепы на прошедших выходных. Он стал ключевым фактором в том, что мы не пропустили. Большие деньги или небольшие — такие категории для нас не существуют. Я чувствую, что Кепа уже не ощущает давления", — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

В 5-м туре английской Премьер-лиги "Челси" победил "Тоттенхэм Хотспур" (3:0).

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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Источник:
Сайт Челси

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