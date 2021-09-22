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Кариус может снова отправиться в аренду
Вратарь отправится в Турцию
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.
По информации источника, в услугах 28-летнего немецкого вратаря заинтересован "Базель". Швейцарский клуб, который летом предпринял попытку заполучить Кариуса, не намерен отказываться от этой идеи. В январе "Базель" сделает новое предложение "Ливерпулю".
Напомним, в 2018-2020 годах Кариус играл на правах аренды в "Бешикташе", а сезон-2020/2021 провёл в берлинском "Унионе", но принял участие лишь в четырёх встречах. Контракт немецкого футболиста с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.
"Базель" в 6 матчах набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является "Цюрих" (14).
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