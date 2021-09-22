Официально: Хамес Родригес – игрок Аль Райяна

Официальный твиттер Катарского клуба "Аль Райян" представил Хамеса Родригеса. 30-летний колумбиец подпишет контракт на 3 года, сообщает Pasión X el Deporte.

"Эвертон" также подтвердил переход полузащитника.

К "ирискам" игрок присоединился летом прошлого года и провёл за клуб 26 игр, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Напомним, что у Хамеса конфликт с новым главным тренером "Эвертона" Рафаэлем Бенитесом, ещё со времен карьеры в "Реале". Ранее летом футболист на трансляции в Twitch признавался, что не помнит с кем у команды следующий матч.

Родригес ранее выступал за "Порту", "Монако", "Реал" и "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.