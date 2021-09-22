  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Хамес Родригес – игрок Аль Райяна
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Хамес Родригес – игрок Аль Райяна

Англия
(1 голосов)

Зато сыграет против команды Хави

Официально: Хамес Родригес – игрок Аль Райяна

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер Катарского клуба "Аль Райян" представил Хамеса Родригеса. 30-летний колумбиец подпишет контракт на 3 года, сообщает Pasión X el Deporte.

"Эвертон" также подтвердил переход полузащитника.

К "ирискам" игрок присоединился летом прошлого года и провёл за клуб 26 игр, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Напомним, что у Хамеса конфликт с новым главным тренером "Эвертона" Рафаэлем Бенитесом, ещё со времен карьеры в "Реале". Ранее летом футболист на трансляции в Twitch признавался, что не помнит с кем у команды следующий матч.

Читайте также"С кем играет "Эвертон", подскажите?", – Хамес Родригес близок к уходу из-за конфликта с Бенитесом

Родригес ранее выступал за "Порту", "Монако", "Реал" и "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Бенитес Хамес Родригес Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.09.2021 в 20:24
А запам'ятається він тільки яскравим виступом на ЧМ 2014 р. Даремно перейшов відразу в Реал, поспішив. А які надії подавав відразу. (Чимось історія схожа з Луніним, теж поспішив в Реал перейти).
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
22.09.2021 в 20:27
Точніше одним голом на чм 14
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...