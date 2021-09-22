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Гвардиола: Во всём мире 5 замен, а у нас только три. Учитывая график это, простите, смешно
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
После игры с "Викомбом" (6:1) тренер "Манчестер сити" Пеп Гвардиола высказался о количестве замен в Англии и травмах. "Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять", – высказался он.
"У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите, смешно.
Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.
Все в мире следят за футболистами, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены – и матчи каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять.
Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, смогут объяснить мне, почему все именно так", – сказал Гвардиола.
Напомним, что "Манчестер Сити" не может использовать 5 важных игроков из-за травм – выбыли Гюндоган, Зинченко, Ляпорт, Родри и Стоунз.
Pep Guardiola suggests that Manchester City should be able to put their U23 squad into the Championship or League One after Carabao Cup game with Wycombe pic.twitter.com/AfKNXlbdkH— Mirror Football (@MirrorFootball) September 22, 2021
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