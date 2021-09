Гвардиола: Во всём мире 5 замен, а у нас только три. Учитывая график это, простите, смешно

После игры с "Викомбом" (6:1) тренер "Манчестер сити" Пеп Гвардиола высказался о количестве замен в Англии и травмах. "Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять", – высказался он.

"У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите, смешно.

Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.

Все в мире следят за футболистами, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены – и матчи каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять.

Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, смогут объяснить мне, почему все именно так", – сказал Гвардиола.

Напомним, что "Манчестер Сити" не может использовать 5 важных игроков из-за травм – выбыли Гюндоган, Зинченко, Ляпорт, Родри и Стоунз.

Pep Guardiola suggests that Manchester City should be able to put their U23 squad into the Championship or League One after Carabao Cup game with Wycombe pic.twitter.com/AfKNXlbdkH