КЛ. Челси и Тоттенхэм дотянули до серии пенальти, легкие победы Арсенала и Лестера

Кубок лиги, третий раунд

Присутствие принца Уильяма на “Стэмфорд Бридж” (большого фана бирмингемцев) не помогло “Астон Вилле” преодолеть “Челси”. В серии пенальти победила команда Томаса Тухеля.

Ожидаемая ротация от тренеров обеих команд, и малоинтересный первый тайм. Все события произошли во втором тайме. Гол Вернера головой после кросса Джеймса, и последующий промах немецкого форварда с прекрасной позиции, а затем гол-близнец от “Виллы”. У гостей прекрасную передачу выкрутил предстоящий игрок сборной Польши Мэтти Кэш, а гол забил 20-летний воспитанник “Астон Виллы” Кэмерон Арчер.

К счастью, в матчах Кубка лиги команды пробивают пенальти сразу после финального свистка. “Вилла” дрогнула первой. Янг пробил в перекладину, затем Кепа взял удар Накамбы. Чилуэлл вернул интригу, тоже отправив мяч в каркас ворот, но решающий пенальти “Челси” хладнокровно исполнил Рис Джеймс.

Серия пенальти была и в матче “Тоттенхэма” с “Вулверхэмптоном”. Все-таки сказывается короткое пребывание Нуну Эшпириту Санту во главе “шпор” – его команде тяжело устанавливать контроль над игрой, когда это крайне нужно. Сегодня “Тоттенхэм” выигрывал 2:0. Индивидуальный гол забил Ндомбеле, первый мяч в сезоне провел Харри Кейн – но гости упустили преимущество. Еще до перерыва “Вулвз” отыграли один мяч после углового, а во втором тайме Поденсе сравнял счет. И все же в серии пенальти “шпоры” показали себя лучше. Хозяева допустили три промаха, гости – только один.

У “Арсенала”, “Лестера” и “Брайтона” были соперники из низших дивизионов, и все фавориты уверенно победили.

Жеребьевка четвертого раунда Кубка лиги:

“Челси” – “Саутгемптон”

“Арсенал” – “Лидс”

“Сток Сити” (II) – “Брентфорд”

“Вест Хэм” – “Манчестер Сити”

“Лестер” – “Брайтон”

“Бернли” – “Тоттенхэм”

“КПР” (II) – “Сандерленд” (III)

“Престон Норт Энд” (II) – “Ливерпуль”

Матчи будут сыграны 25 октября.

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Астон Вилла” 1:1, пен. 4:3

Голы: Вернер 54 – Арчер 64

“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Чалоба, Сарр – Хадсон-Одои, Сауль (Лукаку 76), Канте (Маунт 46), Чилуэлл – Зиеш (Баркли 76), Лофтус-Чик – Вернер

“Астон Вилла”: Стир – Кэш (Конса 77), Туанзебе, Хос, Янг – Буэндия, Накамба, Сансон (Чуквуемека 42) – Траоре (Филоген-Бидас 64), Арчер, Эль-Гази

Предупреждения: Сарр 31, Джеймс 90+2 – Янг 86

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “АФК Уимблдон” (III) 3:0

Голы: Ляказетт 11, Смит-Роу 77, Нкетиа 80

“Арсенал”: Лено – Седрик, Холдинг, Мари, Тавареш – Локонга, Парти (Смит-Роу 60), Мэйтленд-Найлз – Мартинелли (Сака 76), Нкетиа (Балогун 83) – Ляказетт

“Уимблдон”: Цанев – Гиннес-Уокер, Найтингейл, Хэннигэн, Лоуренс – Рудони (Числетт 69), Хартигэн, Вудиард, Маккормик (Авокоя-Мебуде 60) – Палмер (Прессли 64) – Ассал

Предупреждения: Маккормик 30, Хэннигэн 45

Лондон, “Дэн”

“Миллуолл” (II) – “Лестер” 0:2

Голы: Лукман 50, Ихеаначо 88

“Миллуолл”: Лонг – Хатчинсон (Баллард 65), Пирс (Афобе 72), Купер – Леонард, Митчелл, Эванс, Уоллес – Махоуни, Томпсон (Смит 72) – Брэдшоу

“Лестер”: Уорд – Амарти, Эванс, Сеюнджю – Олбрайтон (Вестергор 72), Тилеманс, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Томас – Лукман (Дака 69), Ихеаначо

Вулверхэмптон, “Молиньо”

“Вулверхэмптон” – “Тоттенхэм” 2:2, пен. 2:3

Голы: Дендокер 38, Поденсе 58 – Ндомбеле 14, Кейн 23

“Вулверхэмптон”: Радди – Килмэн, Боли, Москера (Коуди 9) – Хувер, Дендокер, Невеш, Аит-Нури (Семеду 75) – Хван, Силва (Траоре 46), Поденсе (Моутиньо 84)

“Тоттенхэм”: Голлини – Танганга (Регилон 90+7), Ромеро, Санчес, Дэвис – Скипп, Деле Алли (Хейбьерг 82), Ндомбеле – Хиль, Кейн, Ло Чельсо (Сон 62)

Предупреждения: Силва 16, Невеш 47 – Ндомбеле 83

Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Суонси” (II) 2:0

Голы: Конолли 33, Конолли 38

“Брайтон”: Стил – Лэмпти (Гросс 46), Тернс, Робертс, Берн – Эльзейт, Модер, Мвепу, Мак Аллистер (Сармиенто 69) – Конноли (Локадия 76), Ричардс

“Суонси”: Бенда – Купер, Кабанго (Мэннинг 46), Латибодьер – Уолш (Даунз 63), Фултон, Бидуэлл, Уильямс – Уитакер, Смит (Данда 64) – Каллен

Предупреждения: Уильямс 45, Даунз 73, Купер 90+1