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Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1. Своего рода месть за поражение в чемпионате
Единственный гол в первом тайме забил Лансини, Ярмоленко провел на поле все 90 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок лиги, третий раунд. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм” 0:1
Голы: Лансини 9
“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Далот, Линделеф, Байи, Теллес (Эланга 73) – Матич, ван де Бек, Мата (Гринвуд 62) – Лингард (Фернандеш 72), Марсьяль, Санчо
“Вест Хэм”: Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Фредерикс (Цоуфал 17) – Крал, Нобл – Масуаку (Влашич 69), Лансини (Форнальс 69), Ярмоленко – Боуэн
Предупреждения: Нобл 57
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