  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1. Своего рода месть за поражение в чемпионате
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1. Своего рода месть за поражение в чемпионате

Англия
(1 голосов)

Единственный гол в первом тайме забил Лансини, Ярмоленко провел на поле все 90 минут

Кубок лиги. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1. Своего рода месть за поражение в чемпионате

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, третий раунд. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм” 0:1

Голы: Лансини 9

“Манчестер Юнайтед”: Хендерсон – Далот, Линделеф, Байи, Теллес (Эланга 73) – Матич, ван де Бек, Мата (Гринвуд 62) – Лингард (Фернандеш 72), Марсьяль, Санчо

“Вест Хэм”: Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Фредерикс (Цоуфал 17) – Крал, Нобл – Масуаку (Влашич 69), Лансини (Форнальс 69), Ярмоленко – Боуэн

Предупреждения: Нобл 57

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Кубок Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...