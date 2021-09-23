Изучение соцсетей Рашфорда станет частью образовательной программы в университетах Великобритании

Использование нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом социальных сетей добавлено в учебную программу по медиаобразованию, сообщает Sky Sports.

Решение об этом было принято в связи с тем, что футболист использовал соцсети для продвижения благотворительности, а также связано с его позицией против расизма в спорте.

Новая дисциплина станет частью курса по равенству, разнообразию и инклюзивности.

Напомним, что этом сезоне Маркус ещё не выходил на поле за "Манчестер Юнайтед". Он перенес операцию на плече сразу после завершения Евро-2020.