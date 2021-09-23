  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Изучение соцсетей Рашфорда станет частью образовательной программы в университетах Великобритании
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Изучение соцсетей Рашфорда станет частью образовательной программы в университетах Великобритании

Англия
(1 голосов)

Футболист внесет вклад в медиаобразование в стране

Изучение соцсетей Рашфорда станет частью образовательной программы в университетах Великобритании

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Использование нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом социальных сетей добавлено в учебную программу по медиаобразованию, сообщает Sky Sports.

Решение об этом было принято в связи с тем, что футболист использовал соцсети для продвижения благотворительности, а также связано с его позицией против расизма в спорте.

Новая дисциплина станет частью курса по равенству, разнообразию и инклюзивности.

Напомним, что этом сезоне Маркус ещё не выходил на поле за "Манчестер Юнайтед". Он перенес операцию на плече сразу после завершения Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...