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Изучение соцсетей Рашфорда станет частью образовательной программы в университетах Великобритании
Футболист внесет вклад в медиаобразование в стране
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Использование нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом социальных сетей добавлено в учебную программу по медиаобразованию, сообщает Sky Sports.
Решение об этом было принято в связи с тем, что футболист использовал соцсети для продвижения благотворительности, а также связано с его позицией против расизма в спорте.
Новая дисциплина станет частью курса по равенству, разнообразию и инклюзивности.
Напомним, что этом сезоне Маркус ещё не выходил на поле за "Манчестер Юнайтед". Он перенес операцию на плече сразу после завершения Евро-2020.
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