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Сульшер объяснил, почему Роналду не попал в состав на матч Кубка лиги с Вест Хэмом
Оле на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил решение не включать португальского форварда Криштиану Роналду в состав команды на поединок 1/16 финала Кубка английской лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (0:1). Цитирует Сульшера Sky Sports.
"Криштиану Роналду после своего перехода уже оказал большое влияние на игру коллектива. Он хочет всегда выходить на поле, однако я не думаю, что это возможно".
"Чтобы добиться успеха в конце сезона, нужно распределять игровые минуты между игроками. Большое количество изменений в составе – это риск, но, надеюсь, мы сумеем найти свой ритм".
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