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Сульшер объяснил, почему Роналду не попал в состав на матч Кубка лиги с Вест Хэмом

Англия
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(1 голосов)

Оле на связи

Сульшер объяснил, почему Роналду не попал в состав на матч Кубка лиги с Вест Хэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил решение не включать португальского форварда Криштиану Роналду в состав команды на поединок 1/16 финала Кубка английской лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (0:1). Цитирует Сульшера Sky Sports.

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"Криштиану Роналду после своего перехода уже оказал большое влияние на игру коллектива. Он хочет всегда выходить на поле, однако я не думаю, что это возможно".

"Чтобы добиться успеха в конце сезона, нужно распределять игровые минуты между игроками. Большое количество изменений в составе – это риск, но, надеюсь, мы сумеем найти свой ритм".

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
23.09.2021 в 13:27
Кубок Лиги уже давно пора упразднить
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koral (Рівне)
23.09.2021 в 14:06
МЮ сам собі упразднив)))
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