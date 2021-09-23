Сульшер объяснил, почему Роналду не попал в состав на матч Кубка лиги с Вест Хэмом

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил решение не включать португальского форварда Криштиану Роналду в состав команды на поединок 1/16 финала Кубка английской лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (0:1). Цитирует Сульшера Sky Sports.

"Криштиану Роналду после своего перехода уже оказал большое влияние на игру коллектива. Он хочет всегда выходить на поле, однако я не думаю, что это возможно".