Лукаку считает жест коленопреклонения неэффективным методом борьбы с расизмом

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку усомнился в эффективности жеста с коленом в борьбе с расизмом и призвал предпринимать более решительные меры.

"Я думаю, что мы можем предпринимать более решительные меры. Да, мы становимся на колено перед матчами, нам все аплодируют… Но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями.

Капитаны каждой команды и группы игроков, как и руководство клубов, должны встретиться с главами социальных сетей, представителями правительства и футбольных ассоциаций. Мы должны сесть за стол переговоров и вынести эту тему на повестку дня.

Мы должны обсудить, как искоренить явление расизма не только из мужского, но и из женского футбола. Думаю, необходимо провести большую встречу, конференцию, на которой следует решить: как защитить игроков, болельщиков, детей, занимающихся в футбольных академиях.

Если вы хотите что-то остановить, вы действительно можете это сделать. Мы как игроки можем объявить бойкот социальных сетей. Но я думаю, что компании, владеющие социальными сетями, могут найти способ пресечь расизм и прекратить это. Я правда думаю, что они могут это сделать.

Я должен бороться с расизмом, потому что я борюсь не только за себя. Я борюсь за своего сына, за своих будущих детей, за своего брата, за всех других игроков и их детей. Я борюсь за всех. В конце концов, футбол должен объединять… Нельзя убивать игру миллионов расовой дискриминацией. Этого никогда не должно случиться. Футбол — это радость, это счастье, и это не должно быть местом, где вы чувствуете себя небезопасно из-за мнения некоторых необразованных людей", — приводит слова Лукаку The Telegraph.