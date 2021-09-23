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Лукаку считает жест коленопреклонения неэффективным методом борьбы с расизмом

Англия
(1 голосов)

Ромелу призывает руководство лиги принять более жесткие меры

Лукаку считает жест коленопреклонения неэффективным методом борьбы с расизмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку усомнился в эффективности жеста с коленом в борьбе с расизмом и призвал предпринимать более решительные меры.

"Я думаю, что мы можем предпринимать более решительные меры. Да, мы становимся на колено перед матчами, нам все аплодируют… Но после игры мы в очередной раз сталкиваемся с оскорблениями.

Капитаны каждой команды и группы игроков, как и руководство клубов, должны встретиться с главами социальных сетей, представителями правительства и футбольных ассоциаций. Мы должны сесть за стол переговоров и вынести эту тему на повестку дня.

Мы должны обсудить, как искоренить явление расизма не только из мужского, но и из женского футбола. Думаю, необходимо провести большую встречу, конференцию, на которой следует решить: как защитить игроков, болельщиков, детей, занимающихся в футбольных академиях.

Если вы хотите что-то остановить, вы действительно можете это сделать. Мы как игроки можем объявить бойкот социальных сетей. Но я думаю, что компании, владеющие социальными сетями, могут найти способ пресечь расизм и прекратить это. Я правда думаю, что они могут это сделать.

Я должен бороться с расизмом, потому что я борюсь не только за себя. Я борюсь за своего сына, за своих будущих детей, за своего брата, за всех других игроков и их детей. Я борюсь за всех. В конце концов, футбол должен объединять… Нельзя убивать игру миллионов расовой дискриминацией. Этого никогда не должно случиться. Футбол — это радость, это счастье, и это не должно быть местом, где вы чувствуете себя небезопасно из-за мнения некоторых необразованных людей", — приводит слова Лукаку The Telegraph.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Ромелу
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Комментарии (4)
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Acsakal (Kharkov)
23.09.2021 в 17:22
Показне ставання на коліно - це безглуздя. За що, наприклад, я маю вибачатися перед темношкірими, якщо ані я, ані мої предки ніколи нікого не гнобили і не ображали? А от поговорити на цю тему - не завадить, хоча б аби припинити хайпування на цій темі тих, хто отримує з неї дівіденди.
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0
0
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ascent (Луксор)
23.09.2021 в 17:01
Правильно, раком пусть станут (штаны пока можно не снимать)...
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0
-2
alktus (Хмельницкий)
23.09.2021 в 16:56
Правильно. Все белые игроки команд перед началом матча должны поцеловать в дупу каждого темнокожего. А ешё лучше отдать всё имущество им.
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-2
timo87 (Донецк)
23.09.2021 в 16:32
Действительно, становиться на колено перед темнокожими - недостаточно эффективный способ показать, как их уважают, пришло время целовать им руку или даже жо...
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-2


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