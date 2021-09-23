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Дэниел Джеймс из "Лидса" прилетел на матч в Лондон на вертолете после родов жены

Англия
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Невероятная история

Дэниел Джеймс из "Лидса" прилетел на матч в Лондон на вертолете после родов жены

Фото: Getty Images

Новина українською

Дэниел Джеймс, нападающий "Лидса" днём 21 сентября был в Манчестере на родах жены. Чтобы успеть на вечерний матч его команды с "Фулхэмом" в Лондоне, он арендовал вертолет.

Игрок прибыл аккурат за два часа до начала матча, в то время как регламент гласит, что все игроки должны уже быть на стадионе за час до стартового свистка.

Сообщается, что футболист так спешил, что не успел придумать имя ребенку и пообщаться с женой.

"Мой сын родился днем, спасибо тренеру за то, что позволил мне остаться в Манчестере", – после матча радовался Джеймс.

"Абсолютно замечательный день, но мы с коучем договорились, что я все равно буду играть в этом матче. Просто приеду попозже, я всегда готов отдать себя ради команды.

Пришлось достать вертолет, но иначе бы не успел. Невероятная история, она навсегда останется в моей жизни", – подытожил футболист.

Напомним, что Джеймс присоединился к "Лидсу" из "Манчестер Юнайтед" этим летом. Клуб хотел его арендовать ещё зимой, но не срослось. В этом сезоне у него 3 игры за "павлинов" во всех турнирах и пока без результативных действий.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Дэниел Джеймс
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.09.2021 в 18:48
Возможно это сенсация для нищего журналиста из Украины? Для Англии это рядовое событие не бедного человека.
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