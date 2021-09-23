С команды, которую тренирует Руни, списали 12 очков

"Дерби Каунти" в среду подтвердил введение внешнего управления, что по правилам привело к снятию с клуба очков. Руни, тем не менее, заявил о намерении остаться в команде.

У команды в турнирной таблице Чемпионшипа вычли 12 баллов. Таким образом, на их счету теперь отрицательный баланс – -2 очка.

Ранее "Дерби" объявил о намерении ввести внешнее управление из-за невозможности найти для клуба покупателя.

Из-за пандемии коронавируса доходы клуба снизились на 20 миллионов фунтов. А владелец клуба, заявил, что потерял, после приобретения в 2015 году, 200 миллионов фунтов.

Тем не менее, Руни заявил о желании остаться: "Я предан этому футбольному клубу. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Я знаю, насколько тяжелой может быть жизнь. Кем бы я был, если бы пошел и пролежал на пляже несколько недель?".

Читайте также Руни может покинуть пост главного тренера Дерби Каунти

До введения санкций, "Дерби" шел в середине таблицы с 10 очками после 8 туров. У клуба было 2 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Состав клуба оценивается порталом Transfermarkt в 36 миллионов евро.