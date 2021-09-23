В этот день Дэвид Бэкхем дебютировал в профессиональном футболе

23 сентября 1992 года Дэвид Бэкхем дебютировал в профессиональном футболе в футболке "Манчестер Юнайтед". Он вышел на замену в матче Кубка лиги против "Брайтона".

А дальше все знают что произошло: блистательная карьера в "Юнайтед", исторический переход в "Реал" и "галактикос", "Ла Гэлакси", "Милан", "ПСЖ" и теперь новая глава – его собственный "Интер Майами".

718 игр за клубы, 127 голов, 115 игр за Сборную Англии, 21 трофей – это величайшая карьера Бэкса в цифрах.