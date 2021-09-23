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В этот день Дэвид Бэкхем дебютировал в профессиональном футболе
Наверное, самый главный популяризатор футбола
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
23 сентября 1992 года Дэвид Бэкхем дебютировал в профессиональном футболе в футболке "Манчестер Юнайтед". Он вышел на замену в матче Кубка лиги против "Брайтона".
А дальше все знают что произошло: блистательная карьера в "Юнайтед", исторический переход в "Реал" и "галактикос", "Ла Гэлакси", "Милан", "ПСЖ" и теперь новая глава – его собственный "Интер Майами".
718 игр за клубы, 127 голов, 115 игр за Сборную Англии, 21 трофей – это величайшая карьера Бэкса в цифрах.
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