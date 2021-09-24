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Рюдигер готов перейти в Баварию. Ему мало 8.5 миллионов евро в Челси

Англия
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Мало платят

Рюдигер готов перейти в Баварию. Ему мало 8.5 миллионов евро в Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Антонио Рюдигер может перейти в "Баварию", сообщает Bild. Его текущее соглашение истекает следующим летом, а новый контракт, предложенный "Челси", не соответствует амбициям защитника.

28-летнего защитника не устраивает заработная плата, предложенная Грановской – 8.5 миллионов евро. Жюлю Кунде предлагали 6 миллионов и Антонио считает, что заслуживает большего – 10 миллионов евро в год.

Сообщается, что "Бавария" может потянуть денежные запросы защитника.

Антонио Рюдигер провёл уже 7 матчей за "Челси" в этом сезоне, в которых отличился 1 забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает победителя Лиги чемпионов в 28 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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Источник:
bild.de

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