Рюдигер готов перейти в Баварию. Ему мало 8.5 миллионов евро в Челси

Антонио Рюдигер может перейти в "Баварию", сообщает Bild. Его текущее соглашение истекает следующим летом, а новый контракт, предложенный "Челси", не соответствует амбициям защитника.

28-летнего защитника не устраивает заработная плата, предложенная Грановской – 8.5 миллионов евро. Жюлю Кунде предлагали 6 миллионов и Антонио считает, что заслуживает большего – 10 миллионов евро в год.

Antonio Rüdiger is open to a move to FC Bayern. The German defender is unconvinced by Chelsea's offer of €8.5m gross per year, as the club offered Jules Koundé €6m net. Rüdiger wants more than €10m gross per year, which is doable for Bayern [Podcast Bayern Insider, @cfbayern] pic.twitter.com/rzbUrM5QhT