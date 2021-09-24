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Барселона хочет отдать Коутиньо в аренду

Англия
(1 голосов)

Игрок хочет в "Ливерпуль", но "Ливерпуль" его не хочет

Барселона хочет отдать Коутиньо в аренду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" хотела бы отдать Филиппе Коутиньо зимой в аренду, сообщает El Nacional.cat. Игрок хотел бы вернуться в "Ливерпуль", но Клопп категоричен.

Тренер "Ливерпуля" помнит поведение Филиппе, когда тот переходил в "Барсу" и принципиально не хочет возвращения полузащитника.

"Барса" надеется, что Филиппе хорошо проявит себя в ближайшие месяцы, а зимой попытается найти для него новый клуб. Скорее всего, Коутиньо уйдет в аренду с правом выкупа.

Сообщается, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" заинтересованы в услугах полузащитника.

В этом сезоне Коутиньо 3 раза выходил на поле в футболке "Барселоны" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Барселона Филиппе Коутиньо Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
elnacional.cat

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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
24.09.2021 в 20:20
А можна Кумана в оренду хоч на галери "Тренерський геній" череди, що сиділа на лаві Барселони суттєво познущався над Коутіньо... Проте Філіпе і з себе повинен спитати ЧОМУ так сталося, що і в Баварії він не затримався. Майстерність Є! А от характеру довести це
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Wreck (Киев)
24.09.2021 в 19:59
В Барсе испортили карьеру ему. Как же было забавно, когда он играя за Баварию, забил Барсе, такая ирония.
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Loader (Днепр)
24.09.2021 в 20:02
Он сам испортил себе карьеру. Его не держали на лавке. Он просто никакой, таких людей много. Вспыхнул в Ливерпуле и погас навсегда. Как Хамес из РМ.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
24.09.2021 в 19:17
А может "мальчик хочет в Тамбов" ???
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+1
0
Algrab (Костопiль)
24.09.2021 в 19:27
В ПСЖ...
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+1
0


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