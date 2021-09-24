Барселона хочет отдать Коутиньо в аренду

"Барселона" хотела бы отдать Филиппе Коутиньо зимой в аренду, сообщает El Nacional.cat. Игрок хотел бы вернуться в "Ливерпуль", но Клопп категоричен.

Тренер "Ливерпуля" помнит поведение Филиппе, когда тот переходил в "Барсу" и принципиально не хочет возвращения полузащитника.

"Барса" надеется, что Филиппе хорошо проявит себя в ближайшие месяцы, а зимой попытается найти для него новый клуб. Скорее всего, Коутиньо уйдет в аренду с правом выкупа.

Сообщается, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" заинтересованы в услугах полузащитника.

В этом сезоне Коутиньо 3 раза выходил на поле в футболке "Барселоны" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.