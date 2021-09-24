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Барселона хочет отдать Коутиньо в аренду
Игрок хочет в "Ливерпуль", но "Ливерпуль" его не хочет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" хотела бы отдать Филиппе Коутиньо зимой в аренду, сообщает El Nacional.cat. Игрок хотел бы вернуться в "Ливерпуль", но Клопп категоричен.
Тренер "Ливерпуля" помнит поведение Филиппе, когда тот переходил в "Барсу" и принципиально не хочет возвращения полузащитника.
"Барса" надеется, что Филиппе хорошо проявит себя в ближайшие месяцы, а зимой попытается найти для него новый клуб. Скорее всего, Коутиньо уйдет в аренду с правом выкупа.
Сообщается, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" заинтересованы в услугах полузащитника.
В этом сезоне Коутиньо 3 раза выходил на поле в футболке "Барселоны" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.
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