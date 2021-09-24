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Вернер подписывал предварительный контракт с Баварией в 2019, но отказался переходить
Игрока не хотел ни спортивный директор, ни тренер
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Челси" Тимо Вернер в 2019 году подписал предварительный контракт с "Баварией", но сделка сорвалась, как только игрок узнал, что его хочет подписать только президент. Спортивный директор Салихамиджич и тренер Ковач не хотели его подписывать, сообщает Bild.
Нападающего в "Баварии" хотел видеть только Ули Хенесс, тогда находившийся на должности президента. Сам Тимо тоже не сильно хотел в мюнхен, его убедил подписать соглашение агент Карл-Хайнц Ферстер.
После сорвавшегося перехода в "Баварию" форвард продлил контракт с "Лейпцигом".
В этом сезоне Вернер провёл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 65 миллионов евро.
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