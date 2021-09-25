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Сульшер: Я не удивлюсь, если Роналду продолжит выступления в 40 лет

Англия
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Он все еще голоден до побед

Сульшер: Я не удивлюсь, если Роналду продолжит выступления в 40 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением на счет выносливости Криштиану Роналду:

“Как долго сможет продержаться на профессиональном уровне Криштиану Роналду? Я не удивлюсь, если он продолжит выступления и в 40 лет, совсем нет, всё из-за того, что я вижу, как он следит за собой.

Криштиану вложил все силы и энергию, чтобы стать тем игроком, которым он был и является по сей день, поэтому он заслуживает каждой маленькой похвалы, которую он получает за своё физическое состояние. Конечно, ключ к этому успеху частично заложен в его генах, в его ДНК.

Ещё более впечатляющим является то, что при всех тех успехах, которых добился Криштиану, он всё ещё голоден. Его менталитет победителя всё тот же, и это внутреннее желание, с которым он будет продолжать играть, пока его голова не скажет: «Нет, теперь я отдал всё».

Надеюсь, это продлится ещё несколько лет. Легендарный спринтер Линфорд Кристи был уже в довольно зрелом возрасте (32 года — прим.), когда выиграл свое золото Олимпийских игр, так что это никогда не является проблемой.

Криштиану по-прежнему один из самых быстрых игроков в лиге, и я всё ещё доволен его физическим состоянием. Но, конечно, он вернулся в Премьер-лигу, и здесь, возможно, больше интенсивности, чем в итальянской и испанской лигах, поэтому нам дозировать его нагрузку. Но, конечно, он здесь, чтобы забивать и создавать моменты", - сказал Сульшер.

Напомним, что в стартовых трех матчах Роналду после возвращения в "МЮ" на его счету четыре гола (ни одного с пенальти). Отметим, что следующий поединок "манкунианцы" сыграют против "Астон Виллы" сегодня, в 14:30.

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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