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Клопп: Салах - машина для забивания голов

Англия
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Мохамед - на том же уровне, что и Левандовский

Клопп: Салах - машина для забивания голов

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил своего подопечного Мохаммеда Салаха и форварда "Баварии" Роберта Левандовского:

"Салах играет абсолютно на том же уровне, что и Левандовски, в этом нет никаких сомнений. Мохамед – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает всё, чтобы постоянно находиться в хорошей форме и оставаться на верном пути.

Салах первым приходит на тренировку, последним уходит с неё. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Левандовскому. Это хорошо и очень здорово для футболиста.

Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный отправить мяч за линию ворот и уложить его в сетку. Мохамед делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие", - сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
The Guardian

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