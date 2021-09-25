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Гвардиола: Челси лучше, чем в прошлом сезоне. Это вызов для нас

Англия
(3 голосов)

Коуч уважает своего соперника

Гвардиола: Челси лучше, чем в прошлом сезоне. Это вызов для нас

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий перед матчем с "Челси":

"Я не собираюсь отрицать силу, которой обладает Лукаку. "Челси" – победитель Лиги чемпионов. У них уже была сильная команда, но с ним, она, конечно, станет еще сильнее.

Вы видите, как он принимает навесы. Лукаку помогает атакующим полузащитникам и фланговым защитникам. Учитывая то, какие качественные игроки собраны у "Челси" в середине поля, он позволяет перемещать мяч между линиями.

Конечно, теперь "Челси" лучше, чем в прошлом сезоне. Это вызов для нас", – сказал Гвардиола.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports

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