Рюдигер решил не продлевать контракт с Челси. Топ-клуб уже готов подписать его

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер решил не продлевать с клубом контракт, который завершается летом следующего года. Об этом сообщает Marca.

Самая главная проблема подписания нового соглашения - это зарплатная часть. Немецкий игрок хочет зарабатывать 11,2 млн евро в год, а не 7,2 млн, как он зарабатывает сейчас.

Рюдигер не прочь перейти в "Баварию" или "Реал". Последние готовы подписать его на правах свободного агента. Хотя "сливочные" делают ставку на молодых игроков, мадридцев привлекает тот факт, что игрок перейдет бесплатно.

Напомним, что Антонио выступает за "Челси" с 2017-го года. Тогда он перешел из "Ромы" за 35 млн евро. Во времена Фрэнка Лэмпарда во главе тренерского мостика немецкого защитника хотели продать, но он остался и получил полноценное место в основном составе под руководством своего соотечественника Томаса Тухеля. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 28 млн евро.