АПЛ. Челси - Манчестер Сити 0:1. Сити был сильнее и смелее

Главный тренер “Челси” Томас Тухель о трех выигранных матчах с “Манчестер Сити” в прошлом сезоне говорил о поединках “где все было 50 на 50”. Ожидалось, что более-менее равной получится и четвертая встреча немецкого тренера “синих” с “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы. Но о каком-то равенстве не было и речи. “Сити” играл сильнее, смелее и просто лучше – поэтому и победил. Результат не должен вызывать вопросов.

“Манчестер Сити” начал матч с предельной агрессивностью. Гости владели мячом более 70% и не выпускали “Челси” из своей половины поля, иногда даже своей штрафной. Прессинг “горожан” работал безупречно. Игроки “Челси” не могли отдать два, три точных паса подряд – футболисты “Сити” закрывали все зоны и каналы для передач, и быстро забирали мяч назад. Система Тухеля не работала. Вернер и Лукаку едва встречались с мячом, только после банальных выносов вперед от вратаря и защитников “Челси”. Не удавалось создавать остроту фулбекам “Челси”, полностью проиграли хозяева и борьбу в центре поля. Работа игроков “Сити” без мяча была просто безупречна.

Но в первом тайме владение и территориальное доминирование не приносило каких-то плодов “Манчестер Сити”. Защитники “Челси”, особенно Рюдигер и Аспиликуэта, выигрывали индивидуальные дуэли и практически не пускали игроков “Сити” на ударные позиции. Подкаты, блоки, выносы – игроки “Челси” выполняли много оборонительной работы, и не допускали позиционных ошибок. Хороших шансов у “Сити” практически не было.

Chelsea can't get out, but City can't get in — Sam Lee (@SamLee) September 25, 2021

В прошлом туре “Челси” также провел не самый удачный первый тайм, но “синие” перевернули игру после выхода на поле Канте вместо Маунта после перерыва. Сегодня Тухелю хотелось бы сделать обратную замену. Тройка центрхавов не создавала остроты, и “синим” нужен был такой футболист как Маунт, чтобы связать среднюю линию с нападением. Но Маунт пропускал игру из-за травмы, а Кай Хавертц, футболист похожего профиля, появился на поле слишком поздно.

Поэтому после перерыва игра не изменилась. По-прежнему “Сити” больше владел мячом, и чаще пробивал по воротам. Хозяева, к слову, нанесли за 90 минут всего пять ударов, четыре из них были заблокированы. Просто ужасный показатель.

Единственный гол был забит после углового. Гости разыграли мяч, Канселу пытался пробить с 20 метров, но попал в Жезуса, бразилец развернулся и отправил мяч в ворота (помог рикошет).

“Челси” вынужден был раскрыться и “Сити” получил больше пространства. Фоден, Грилиш и Жезус могли увеличивать счет, но не реализовали свои моменты. “Челси” атаковал хаотично. Появилось желание, но толку было мало. Команда Тухеля была наказана за свою стартовую пассивность.

“Манчестер Сити” прервал свою серию поражений “Челси” Тухеля. “Сити” провел образцовый матч. Так играют чемпионы. После этого матча команду Гвардиолы можно вновь называть главным претендентом на победу в АПЛ и всех других турнирах.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Англии, шестой тур

25 сентября 2021. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Манчестер Сити” 0:1

Гол: Жезус 53

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс (Силва 29), Канте (Хавертц 60), Жоржиньо (Лофтус-Чик 76), Ковачич, Алонсо – Лукаку, Вернер

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер – Де Брюйне (Марез 81), Родри, Бернарду Силва – Грилиш (Стерлинг 87), Фоден (Фернандиньо 87), Жезус

Предупреждения: Алонсо 77, Кристенсен 78, Рюдигер 84 – Ляпорт 65, Диаш 90+5