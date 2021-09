АПЛ. Челси - Манчестер Сити 0:1. Сити был сильнее и смелее

Главный тренер “Челси” Томас Тухель о трех выигранных матчах с “Манчестер Сити” в прошлом сезоне говорил о поединках “где все было 50 на 50”. Ожидалось, что более-менее равной получится и четвертая встреча немецкого тренера “синих” с “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы. Но о каком-то равенстве не было и речи. “Сити” играл сильнее, смелее и просто лучше – поэтому и победил. Результат не должен вызывать вопросов.

“Манчестер Сити” начал матч с предельной агрессивностью. Гости владели мячом более 70% и не выпускали “Челси” из своей половины поля, иногда даже своей штрафной. Прессинг “горожан” работал безупречно. Игроки “Челси” не могли отдать два, три точных паса подряд – футболисты “Сити” закрывали все зоны и каналы для передач, и быстро забирали мяч назад. Система Тухеля не работала. Вернер и Лукаку едва встречались с мячом, только после банальных выносов вперед от вратаря и защитников “Челси”. Не удавалось создавать остроту фулбекам “Челси”, полностью проиграли хозяева и борьбу в центре поля. Работа игроков “Сити” без мяча была просто безупречна.

Но в первом тайме владение и территориальное доминирование не приносило каких-то плодов “Манчестер Сити”. Защитники “Челси”, особенно Рюдигер и Аспиликуэта, выигрывали индивидуальные дуэли и практически не пускали игроков “Сити” на ударные позиции. Подкаты, блоки, выносы – игроки “Челси” выполняли много оборонительной работы, и не допускали позиционных ошибок. Хороших шансов у “Сити” практически не было.

Chelsea can't get out, but City can't get in