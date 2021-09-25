Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1. Шок на Олд Траффорд

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Всего второй раз в истории АПЛ "Манчестер Юнайтед" уступает "Астон Вилле" в домашнем поединке. "Манкунианцы" не сумели реализовать свое преимущество в гол, да еще и пропустили под занавес матча. Фернандеш мог спасти хотя бы одно очко для команды Сульшера, однако промахнулся с пенальти. Для норвежского наставника такие матчи могут стать окончательным ответом на вопрос "Должен ли он быть в красном Манчестере?”.

"Красные дьяволы" начали из постоянных наступлений и желание завладеть вершиной АПЛ. Правда, как и во многих других матчах, не было завершения атаки: Роналду целый матч провел почти без мяча в опасной зоне. Первый момент создали именно гости: Таргетт мог замкнуть передачу Кеша, но огрел выше ворот. Своим шансом ответил и Гринвуд, но его удару не хватило силы, да и точности - пробил в руки Мартинесу.

До конца тайма команды еще раз обменялись опасными моментами. Де Хеа стал героем эпизода после попытки Уоткинса, и Мартинес тоже выручил, парируя выстрел головой от Магуайра. Втрое больше пробили по воротам "манкунианцы", однако обе команды поровну создали опасных моментов. После первого тайма все больше становилось понятно, что "Манчестер Юнайтед" не возьмет три очка из этого поединка.

Второй тайм был полностью на встречных курсах, однако игра состоялась в центре поля. Защита неплохо нивелировала атаки, поэтому до 88-й минуты только де Хеа однажды вмешался в игру: снова отразил выстрел Уоткинса (на этот раз дальний).

Наступали больше хозяева, но забили все же гости. Кортни Хаус головой сильно пробил мимо де Хеа после подачи от углового флажка. Первый гол в этом сезоне для защитника, который не является основным.

Казалось, что краха на "Олд Траффорд" не миновать, но тот же Хаус мог с героя стать антигероем. Он захотел в волейбольную сборную Англии и сыграл рукой в ​​своей штрафной. Арбитр указал на точку, и здесь решающий момент в споре пенальтистов: к мячу подошел Бруно Фернандеш. Наверное, в последний раз, пока в футболке "МЮ" играет Роналду. Полузащитник пробил выше ворот. Лишь второй раз в АПЛ Бруно не реализовал одиннадцатиметровый.

"Манчестер Юнайтед" с 13-ю очками в активе продолжает находиться в четверке АПЛ, однако имея худшие показатели среди вот этих четырех лидеров. "Астон Вилла" благодаря исторической, первой за почти 12 лет, победе на "Олд Траффорд" поднялась на седьмую позицию чемпионата.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1

Гол: Хаус 88

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Варан, Магуайр (Линделёф 67), Шоу (Далот 34) - Мактомини (Кавани 82), Фред - Гринвуд, Фернандеш, Погба - Роналду

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт - Макгинн, Луиз, Рэмзи (Арчер 86) - Ингс (Буэндиа 78), Уоткинс

Предупреждения: Шоу 29, Фред 77 - Макгинн 66, Кеш 90

Нереализованный пенальти: Фернандеш 90+1 (выше ворот)