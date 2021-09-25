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Сульшер: Можно смириться, когда тебе забивают хороший гол, но был офсайд
Наставник "МЮ" подвел итоги домашнего фиаско с "Астон Виллой"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал
"Очевидно, я разочарован, потому что гол был из офсайда. Жаль, когда такое решение принимается против тебя. Конечно, когда проигрываешь, появляется беспокойство.
Можно смириться, когда тебе забивают хороший гол, но здесь был офсайд. Хоз задел Де Хеа, когда забивал головой. Как это может считаться голом, а у "Лестера" голы не засчитывают? Я не вижу последовательности, это явный офсайд.
Я не видел нереализованный пенальти Бруну, потому что в любом случае нам это ничего не дало, поэтому комментировать не могу. Но, к сожалению, мы упустили шанс взять очко.
Мы были очень агрессивны, очень хорошо справлялись в переходных фазах, быстро продвигались вперед, но завершаюший удар, последний пас и решения в конце эпизодов не всегда были лучшими", – рассказал наставник "красных дьяволов".
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