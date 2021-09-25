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Челси впервые при Тухеле не пробил в створ ворот за матч

Англия
(1 голосов)

Коучу сегодня нечем похвастаться

Челси впервые при Тухеле не пробил в створ ворот за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" Томаса Тухеля проиграл "Манчестер Сити" (0:1) в матче 6-го тура АПЛ.

Клуб из Лондона не смог ни разу ударить в створ ворот соперника. Такое с "синими" произошло впервые после назначения немца на пост наставника.

В сегодняшнем матче "Челси" нанес 5 ударов в сторону ворот "Манчестер Сити". В свою очередь команда Пепа Гвардиолы ударила в створ ворот столичного клуба четыре раза, в целом нанеся 15 ударов по воротам.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити
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