Челси впервые при Тухеле не пробил в створ ворот за матч

"Челси" Томаса Тухеля проиграл "Манчестер Сити" (0:1) в матче 6-го тура АПЛ.

Клуб из Лондона не смог ни разу ударить в створ ворот соперника. Такое с "синими" произошло впервые после назначения немца на пост наставника.

В сегодняшнем матче "Челси" нанес 5 ударов в сторону ворот "Манчестер Сити". В свою очередь команда Пепа Гвардиолы ударила в створ ворот столичного клуба четыре раза, в целом нанеся 15 ударов по воротам.