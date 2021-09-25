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Тухель: Нам нужно принять, что мы были не на своем уровне
Тренер понимает ошибки в сегодняшнем поединке
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Томас Тухель дал комментарий после игры 6-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" (0:1).
"Мы проиграли матч, "Сити" выиграл заслуженно. До гола мы были очень сильны на последних 20 метрах поля, но, к сожалению, только там. На остальных участках поля мы были недостаточно хороши, чтобы ослабить давление и доставить проблемы сопернику.
Выступление было недостаточно цельным. Проще говоря, мы были не на своем лучшем уровне. Матч был очень эмоциональным, но точно не на лучшем уровне с нашей стороны.
Нам просто нужно принять, что мы были не на своем уровне. Но "Сити" тоже сыграл в этом роль. Сделать так, что соперник выступает хуже – это тоже своего рода выступление", – сказал немецкий коуч.
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