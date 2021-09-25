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Вратарь Астон Виллы психологически воздействовал на Бруну перед пенальти. Он не попал по воротам

Англия
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Фернандеш впервые в карьере не попал в створ ворот с пенальти

Вратарь Астон Виллы психологически воздействовал на Бруну перед пенальти. Он не попал по воротам

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Сегодня в матче 6-го тура АПЛ встретились "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла". Бирмингемский клуб победил со счетом 0:1.

На 90+2 минуте поединка полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш не попал в створ ворот с пенальти.

Перед ударом на португальца психологически воздействовал голкипер "Астон Виллы" Дамиан Мартинес. Вратарь убеждал игроков соперника дать пробить пенальти Роналду, при этом сами футболисты пытались поделить удар с точки. В результате возможность отличиться досталась Бруну, и тот промазал.

Добавим, что сегодня Фернандеш впервые в карьере не попал в створ ворот с пенальти. Карта его ударов - ниже.

Вратарь Астон Виллы психологически воздействовал на Бруну перед пенальти. Он не попал по воротам - изображение 1

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Дамиан Мартинес
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