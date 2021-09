Настоящий футбольный праздник. АПЛ. Брентфорд – Ливерпуль 3:3

"Брентфорд" и "Ливерпуль" не зря заняли последний временной слот игрового дня, скрасив поклонникам футбола и даже обычным сонным обывателям субботний вечер. Команды играли смело, открыто, ярко, отталкиваясь исключительно от самих себя. Естественно, когда мы видим вывеску поединка с участием "красных", то понимаем, что как минимум один из коллективов не замкнется в своих владениях. Тем не менее, и "пчелы" на глазах родных трибун даже не думали об автобусе – они ловили эмоции от каждой минуты на поле.

Уже в дебюте Салах выскочил под небольшим углом один на один с вратарем и протолкнул мяч мимо Райи – сфера уверенно катилась за линию, однако Айер спас "Брентфорд", начав заряжать болельщиков на стадионе. Повторили трюк у противоположных ворот Мбеумо и Матип – форвард отыграл Алиссона, но Жоэль выручил гостей. Бекеру нередко приходилось страховать привычно высокую линию обороны "красных" (в этот вечер, скорее, желтых), так как "пчелы" стремились сделать матч максимально открытым.

При таком раскладе нельзя было не увидеть голы еще до перерыва. Первыми забили хозяева, оригинально разыграв стандарт: Янельт покатил на Нергора, Кристиан забросил не в офсайд на Каньоса, Серхи прострелил в штрафную, после чего Тоуни аккуратно подправил снаряд пяткой на дальнюю штангу, где Пиннок опередил Фабиньо (1:0). Правда, во время взятия чужих ворот защитник "Брентфорда" получил травму, из-за чего не смог помешать Хендерсону уже в ответной атаке "Ливерпуля". Джордан точно навесил на Жоту, а Диогу головой замкнул подачу (1:1). Отметим, что с очень большой задержкой, но Йергенсен все-таки заменил Пиннока – настолько сильно Итан не хотел покидать газон. Под занавес первого тайма Жота замахнулся на дубль, пытаясь добить снаряд в сетку после попадания Джонса в штангу – Райя проявил чудеса реакции.

Были небольшие опасения, что во второй 45-минутке этот невероятный спектакль скатится в прагматизм, однако еще одним (не последним) обменом автографами актеры намекнули, что унынию не бывать. Фабиньо закинул на Салаха, Мо огорчил вратаря – не из офсайда, как показалось изначально, VAR помог Атвеллу разобраться в эпизоде (1:2). Хозяева провели размашистый выпад в ответ: Янссон угодил в перекладину, а немец Янельт на глазах у приехавшего в Англию Ханси Флика, счет сравнял (2:2).

Попытался прекратить этот "цирк" Джонс, оформив залп из-за пределов штрафной площадки. Небольшой рикошет от защитника дезориентировал голкипера, мяч залетел в ворота (2:3). "Мавр сделал свое дело – мавр может уходить", – так подумал Клопп и заменил Кертиса на Фирмино. Правда, если вы думаете, что это конец, то вы ошибаетесь. "Брентфорд" все еще вылетал в наступления, будто получая обратно энергетическую подпитку от болельщиков. Хозяева не боялись, бежали, простреливали, стелились в подкатах – в общем, отключили голову и просто наслаждались игрой в футбол. Дерзость возымела действие. "Пчелы" в очередной раз воспользовались сутолокой и вновь отыгрались – вышедший на поле Висса погрузил трибуны в экстаз (3:3). Сложно представить эмоции поклонников "Брентфорда", когда Тоуни забил четвертый гол – к сожалению для них, из офсайда.

Вакханалия для "Ливерпуля", чудо для "Брентфорда", театр для нейтрального зрителя. Не сказать, что "красные" полностью провалили поединок, например, у Салаха и Мане были шансы поставить точку в поединке задолго до финального свистка. Мерсисайдцев подвела неразбериха в обороне – там уверенностью и не пахло.

